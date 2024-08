PA: Meloni, ‘si allarga servizio passaporti alle Poste, semplificherà vita mln italiani’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Grazie alla collaborazione tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno, il Ministero degli Esteri e Poste Italiane da oggi sarà operativo il servizio di richiesta dei passaporti anche negli uffici postali di Bologna, Cagliari e Verona. Possibilità prevista finora solo nei piccoli comuni inclusi nel Progetto Polis e che, a partire da settembre, sarà estesa anche a Roma, Milano, Napoli e progressivamente a tutte le grandi città. Sono particolarmente soddisfatta per questa ottima iniziativa, non riscontrabile in nessuna altra Nazione e che ridurrà di tanto i tempi di attesa. Un progetto vero, di sistema, che semplificherà concretamente la vita di milioni di italiani”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.