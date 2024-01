Pa: ok Cdm a ipotesi Ccnl quadro comparti triennio 2022-2024

Gennaio 31, 2024

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole del Governo in relazione all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 9 gennaio 2024, dall’ARAN e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria. Sull’ipotesi sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comitato di settore per le Autonomie locali e quello delle Regioni e delle Province autonome. Lo rende noto Palazzo Chigi.