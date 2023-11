Pa: ok Cdm a ipotesi contratto per riparto distacchi e permessi

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri “ha deliberato di autorizzare il ministro per la pubblica amministrazione all’espressione del parere favorevole del Governo in merito all’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, per il triennio 2022-2024, siglata in data 22 giugno 2023 dall’ARAN e dalle organizzazioni sindacali rappresentative”. Lo si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi al termine del Cdm.