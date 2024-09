Pace: Morassut, ‘Pd promuova grande manifestazione prima di Natale’

21 Settembre 2024

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Mai come adesso è il momento di far sentire la voce dei popoli affinché si arrivi ad una svolta diplomatica per fermare la corsa verso la guerra in Europa e nel Medi Oriente. Il Pd lanci una grande manifestazione per la pace da tenersi prima di Natale”. Lo afferma il deputato del Pd Roberto Morassut.

“Milioni di persone -ricorda- vivono con sempre maggiore paura lo sviluppo delle crisi ucraina e israelo-palestinese. È necessario rafforzare la resistenza ucraina, ma con altrettanta determinazione si deve alzare la voce per il cessate il fuoco in Medio Oriente e per giungere ad una accordo della guerra in Ucraina. Per questo serve la spinta popolare. Una soluzione diplomatica non arriverà senza una visibile volontà popolare di tutta l’Europa. Si inizi dall’Italia. Nel ‘38 le potenze occidentali si affidarono solo alla trattativa ma senza una deterrenza militare. Ora accade esattamente il contrario. Allora le masse erano imbavagliate in mezza Europa. Ora sono forti e occorre dar voce alla crescente richiesta di pace che viene in primo luogo dagli appelli del Papa”.