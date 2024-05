Pace: Rizzo, ‘è dinamica per sopravvivenza o in Europa tutti morti’

8 Maggio 2024

Roma, 08 mag. – (Adnkronos) – “Mi avete convinto, su questo sforzo importante fatto da questi 5 uomini e donne per dare una traiettoria al tema della pace”. Così Marco Rizzo, di Democrazia sovrana e popolare, durante la presentazione del Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli presso la Sala della Stampa Estera a Roma. “Oggi le cose sono cambiate drasticamente, neanche la crisi di Cuba ha avuto i risvolti di adesso. Oggi possiamo affermare che il rischio di un conflitto nucleare è vicino. Io non so se qualche gruppo dirigente Usa possa pensare di vincere in first strike, ma se avvenisse l’Europa non ci sarebbe più, saremmo tutti morti. Credo che la lotta per la pace sia una dinamica primaria di sopravvivenza”.

“Oggi la politica ha perso il suo ruolo – conclude Rizzo – La grande finanza e la grande economia determinano la politica e non c’è nulla di più totalitario di questo. I gruppi finanziari sono più potenti degli Stati mentre si discute di fascismo e anti fascismo di Schlein e Meloni”.

“Valutata la pericolosità di ciò che stiamo vivendo – interviene a Francesco Toscano di Democrazia sovrana e popolare – con Marco Rizzo abbiamo deciso di non alzare steccati e recuperare un perimetro dialettico. E sul nostro cammino abbiamo incontrato gli amici di Indipendenza” di Gianni Alemanno.