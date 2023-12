Padel: accordo tra Premier Padel e sindacato giocatori, martedì il calendario

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Accordo raggiunto fra Premier Padel e il sindacato giocatori. Secondo le indiscrezioni pubblicate sul quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’attività di mediazione della Federazione Internazionale Padel e del presidente Luigi Carraro ha funzionato. Martedì sarà svelato il calendario del circuito Premier Padel che vedrà l’Italia sempre più protagonista. Nel 2024 Premier Padel resterà l’unico circuito internazionale dopo l’acquisizione del World Padel Tour. Sarà governato dall’International Padel Federation e diventerà l’ulteriore step di sviluppo tanto atteso per accrescere ulteriormente la popolarità globale del gioco. Uno dei temi al centro della trattativa è la libertà dei giocatori, tanto inseguita nelle ultime stagioni. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, la soluzione raggiunta prevede che i protagonisti giochino in esclusiva le prove del circuito Premier Padel, senza però vincoli nelle settimane in cui non ci sono tornei in calendario. Inoltre, i giocatori di classifica medio-bassa eliminati nei primi turni delle tappe del circuito Premier Padel potranno giocare gli eventi del Cupra Fip Tour, che risulterà dunque qualitativamente potenziato. Inoltre, passano a 22 i tornei che si potranno conteggiare per la classifica, tra Premier Padel e Cupra Fip Tour.