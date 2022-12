Padel: Carraro (presidente Fip), ‘torneo straordinario, grande passione pubblico Milano’

Dicembre 11, 2022

Milano, 11 dic. (Adnkronos) – “Oggi si conclude un torneo straordinario, che chiude una prima stagione storica per il mondo del padel. Dopo meno di un anno possiamo dire che abbiamo portato in padel in una nuova dimensione, avendo attraversato tutti i continenti. I giocatori sono rimasti entusiasti di dove si è giocato e dell’organizzazione dei tornei, e gli appassionati sono cresciuti ogni giorno di più in termini di presenze negli stadi, in tv (il tour è trasmesso in 187 paesi), sui media e sui social”. Queste le parole del presidente della Federazione Internazionale di Padel (Fip), Luigi Carraro, durante la presentazione di chiusura del torneo Milano Premier Padel P1 alla sua prima edizione. “Oggi siamo a Milano, che possiamo anche definire la capitale del padel mondiale. Tutte le persone che sono arrivate ci hanno regalato un torneo unico, una passione e una partecipazione che non ci aspettavamo neanche noi. E’ il primo anno a Milano ma quando i risultati sono così buoni credo che da queste città non andremo mai via”, ha aggiunto Carraro.