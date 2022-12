Padel: Cupra Fip Finals, Vinci-Sussarello fuori a sorpresa

Dicembre 16, 2022

Torino, 16 dic. – (Adnkronos) – La sorpresa arriva in serata, quando la coppia azzurra composta da Giulia Sussarello e Roberta Vinci perde a sorpresa contro il duo italo-spagnolo Casali-Borrero con un netto 6-1, 6-4.

Escono così di scena le teste di serie numero 2 in un tabellone che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria valanga rosa, con sei azzurre protagoniste del terzo posto al Mondiale di Dubai in semifinale alle Cupra Fip Finals 2022 (fino a domenica 18 dicembre, al Pala Gianni Asti di Torino) , il capitolo finale del giro del mondo (25 paesi) in 125 tornei di padel.

E invece saranno cinque le italiane in semifinale con Carlotta Casali che, con la spagnola Borrero, dopo aver eliminato le quotatissime azzurre Sussarello-Vinci, affronta un altro derby personale contro avversarie quotatissime e cioè le favorite e teste di serie numero 3 Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, vincitrici per 6-3, 7-6 contro Zanchetta-Parmigiani.

L’altra semifinale vedrà in scena le neocampionesse italiane (teste di serie n°4) Emily Stellato e Carolina Petrelli, che hanno sconfitto agevolmente le spagnole Arellano-Carrascosa (n°7) per 6-1/6-2 in 41 minuti di gioco e se la vedranno con le n°1 del torneo, le iberiche Jessica Castello (n°22 del ranking Fip) e Anna Cortiles (43). La coppia favorita delle Cupra Fip Finals ha vinto il secondo match per 6-0/6-0 contro le italiane Baldi-Pasini.

Sempre in mattinata per la categoria maschile la coppia spagnola n°3 Matias Diaz e Ignacio Sager hanno sconfitto nettamente gli italo-spagnoli Suescun-Santana 6-2/6-1 e se la vedranno con Gil-Jimenez anch’essi vittoriosi con una coppia italo-spagnola Dominguez-Alameda (6-0/6-3).

La coppia formata dal francese Benjamin Tison e l’iberico Teodoro Zapata (n°4) ha sconfitto in tre set gli spagnoli Marti-Ortega (n°8) 4-6/6-2/6-2 e si giocheranno l’accesso alla finale contro i vincenti dell’ultimo match tra spagnoli della serata: le teste di serie n°1 Victor-Ruiz e Gonzalo Rubio contro Francisco Ramirez e Jaime Menendez.