Padel: Lucia Sainz, ‘equal prize money introdotto da Fip esempio da seguire’

Ottobre 4, 2023

Cagliari, 4 ott. – (Adnkronos) – Campionessa del mondo con la nazionale spagnola, con un passato da numero uno della classifica mondiale. Lucia Sainz, classe 1984 e icona del padel mondiale, torna da attesa protagonista al FIP Platinum Sardegna, stavolta in coppia con la connazionale Patty Llaguno, con cui forma la seconda coppia dell’entry list. Una tappa molto cara per la spagnola: “Sono felicissima di essere di nuovo qui, la Sardegna e Cagliari mi danno grandi sensazioni”, ha detto al termine del primo allenamento al Tennis Club sotto l’occhio attento di Marcela Ferrari. A tre anni dall’ultima volta, Lucia fa un bilancio sui cambiamenti che il suo sport ha vissuto a partire dal 2020: “Il padel è cambiato tantissimo, soprattutto dopo la pandemia – continua -. Prendiamo per esempio l’Italia, che in poco tempo è diventata uno delle realtà più importanti in Europa per questa disciplina. Non può che essere un segnale positivo, perché avere tanti paesi che ci supportano e aiutano il movimento a crescere è bellissimo. E credo che questo sia solo l’inizio: il padel continuerà ad acquistare popolarità e diventerà sempre più rilevante”. Da grande veterana della racchetta, Sainz sa di essere diventata un punto di riferimento per le giovani giocatrici: “Sento che il tempo passa e gli anni aumentano – dice sorridendo- ma so che le nuove generazioni hanno molto talento, ci sono brave giocatrici e anche ottime persone”.

Oltre alle battaglie sul campo, ce n’è una altrettanto importante che Lucia sta portando avanti: “Nel circuito della FIP abbiamo l’equal prize money, ed è qualcosa che speriamo diventi una regola ovunque. Sappiamo che non è facile e che negli altri sport non funziona così, ed è bello che sia proprio il padel uno di quelli all’avanguardia in questo senso. Come presidente dell’IPPA (International Padel Players Association) puntiamo molto su questo passo avanti”. Per quanto riguarda il Fip Platinum Sardegna, gli obiettivi sono due: “Voglio innanzitutto consolidare il feeling con Patty, giocare con lei per conoscerci meglio visto che facciamo coppia da sole quattro settimane. Dopodiché il mio obiettivo è sempre vincere e sarebbe bello incontrare in finale le numero 1 del torneo, Maria Virginia Riera e Tamara Icardo”.