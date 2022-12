Padel: Milano Premier P1, forfait di Di Nenno e Nieto, Semmler e Sanchez agli ottavi

Dicembre 7, 2022

Milano, 7 dic. (Adnkronos) – La terza giornata del Milano Premier Padel si apre con il forfait di Martin Di Nenno e Jorge Nieto. La coppia formata dall’argentino e dallo spagnolo -testa di serie numero 5 del tabellone e reduce dalla semifinale nel Major in Messico- non scenderà in campo nell’ultimo match programmato sul campo numero 1 contro Miguel Semmler e José David Sanchez, che quindi accedono agli ottavi di finale in programma giovedì. Forfait, in mattinata, anche di Gonzalo Rubio Perez e Alejandro Arroyo Albert, teste di serie numero 11: avanzano senza giocare, quindi, Javier Gonzalez Barrahona e Javier Garcia Mora.