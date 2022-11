Padel: Milano Premier P1, wild card per 5 azzurri

Novembre 29, 2022

Milano, 29 nov. – (Adnkronos) – Ci sono cinque giocatori italiani nelle tre coppie a cui l’organizzazione del Milano Premier Padel P1 ha concesso una wild card per il tabellone principale del torneo al via lunedì 5 dicembre all’Allianz Cloud, ultima tappa della stagione 2022 del circuito Premier Padel. A ricevere il pass diretto per il main draw sono stati i neocampioni d’Italia Marco Cassetta e Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo e, infine, Riccardo Sinicropi, che giocherà in coppia con il francese Maxime Moreau. Tutti hanno recentemente fatto parte della Nazionale italiana impegnata a Dubai nei Padel World Championships che si sono svolti a inizio novembre e che hanno visto il trionfo dell’Argentina.

Il tabellone principale del Milano Premier Padel P1 sarà composto da 48 coppie, di cui 37 ammesse per ranking (Galan e Lebron saranno la testa di serie numero uno) e 3 wild card. Gli ultimi otto pass per il tabellone principale verranno infine assegnati nel weekend con il torneo di qualificazione che si giocherà al Lorenteggio 1947. Le prime 16 coppie dell’entry list faranno il loro esordio direttamente nel secondo turno, in programma tra martedì e mercoledì, mentre nella giornata inaugurale di lunedì 5 si giocheranno i primi 12 match del primo turno.