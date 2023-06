Padel: presentato al Foro Italico il Bnl Major Premier Padel

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Si è tenuta stamattina, al Foro Italico, la conferenza di presentazione del Bnl Major Premier Padel, il torneo internazionale di Roma, giunto alla seconda edizione. 134 match in 9 giorni, per uno spettacolo raddoppiato grazie a un torneo per la prima volta disputato nella formula combined, con donne e uomini in contemporanea. Dalle qualificazioni di sabato 8 luglio alle finali di domenica 16, i sette campi del Foto Italico sono pronti sono pronti ad accogliere nuovamente il Bnl Major Premier Padel, uno dei quattro tornei maggiori di questa disciplina con Doha, Parigi e Monterrey.

Saranno presenti i migliori padelisti del panorama internazionale: Juan Lebron in coppia con Alejandro Galan. Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, Coello e Tapia oltre il leggendario Belasteguin. Nelle donne attese le tre coppie favorite: Ariana Sanchez – Paula Josemaria, Gemma Triay – Marta Ortega e Delfina Brea con Beatriz Gonzalez. Ci saranno anche gli azzurri, con i protagonisti dei Giochi Europei: Simone Cremona e Marco Cassetta, poi Giulia Sassarello – Emily Stellato e Chiara Pappacena – Giorgia Marchetti per le donne. Presente anche Carolina Orsi, insieme all’iberica Patricia Llaguno.

“Il padel è ormai una realtà dello sport mondiale -sottolinea Angelo Binaghi, presidente Fitp-. Questa edizione è storica: è la prima sotto la Fitp e la prima con torneo combined. Ci arriviamo con il gioco di squadra e il prezioso contributo dei nostri partner”. “Dopo il successo dello scorso anno siamo pronti per questa edizione”, dichiara Vito Cozzoli, Presidente e Ad di Sport e Salute. “Abbiamo inserito il padel nel tempio del tennis. Vogliamo vincere la sfida, sempre contando sul gioco di squadra”. Presente alla conferenza anche l’Assessore allo Sport e Grandi Eventi, Alessandro Onorato: “Ormai è ‘Padelcertezza’. Siamo felici di ospitare nella Capitale questa seconda edizione che attrarrà tanti appassionati. Vogliamo creare un evento che faccia felice la città”.