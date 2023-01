Padel: Qatar Sports Investments e Fip, colloqui con World Tour su potenziali collaborazioni

Gennaio 27, 2023

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Il Qatar Sports Investments, fondo sovrano del Qatar per la promozione dello sport e fondatore di Premier Padel, insieme alla International Padel Federation, il governo globale del padel mondiale e la Professional Padel Association che rappresenta i principali giocatori professionisti maschili di padel, ha accettato i colloqui con Damm, proprietario di Setpoint Events e organizzatore del World Padel Tour, su potenziali positive collaborazioni all’interno del padel. Sotto il governo della International Padel Federation, il padel è ampiamente considerato come lo sport in più rapida crescita al mondo nonostante il panorama sportivo estremamente competitivo. Alla luce delle missioni comuni di Premier Padel, della Federazione Internazionale di Padel e della Professional Padel Association per sviluppare lo sport a al livello successivo e a livello globale, le parti hanno concordato di avviare trattative con Damm per esplorare possibili collaborazioni e obbiettivi.