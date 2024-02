Padel: Riyadh Season Premier P1, tante novità nell’entry list del primo torneo dell’anno

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. – (Adnkronos) – A Febbraio, il padel entra nella nuova era. Dal 2024 un unico circuito professionistico, un unico calendario, un unico ranking. Saranno 25 i tornei che comporranno il tour di Premier Padel sotto la governance dalla Federazione Internazionale Padel, il primo dei quali in programma a fine mese in Arabia Saudita, a Riyadh, nell’ambito di Riyadh Season, calendario di eventi internazionali sportivi e non solo che si svolgono nella città araba. Tra questi, anche il Riyadh Season P1, evento che aprirà una straordinaria stagione di padel e a cui sono iscritti tutti i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo.

La fine della stagione 2023 e l’inizio del 2024 hanno portato anche diverse novità nelle coppie protagoniste del circuito: se alla fine Ale Galan e Juan Lebron – vincitori del Milano Premier Padel P1 – hanno scelto di proseguire assieme, al pari di Arturo Coello e Agustin Tapia e dei ‘Superpibes’ Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno, come teste di serie numero 4 del tabellone di Riyadh ecco la prima novità: Paquito Navarro giocherà in coppia con Sanyo Gutierrez. Nuovo compagno, di conseguenza, per Fede Chingotto, che ha scelto di giocare con Momo Gonzalez. Un effetto domino che porta Javi Garrido a condividere il campo con Mike Yanguas, compagno nel 2023 di un Fernando Belasteguin che formerà una coppia tutta argentina con Luciano Capra.

Nel tabellone femminile, almeno nelle prime tre coppie dell’entry list del Premier P1 di Riyadh, tutto confermato rispetto allo scorso anno: guidano Paula Josemaria e Ari Sanchez, seguite da Bea Gonzalez e Delfina Brea e da Marta Ortega/Gemma Triay. Come quarta testa di serie, ecco la prima new entry: Alejandra Salazar, finalista a Milano con Sofia Araujo, giocherà con Tamara Icardo, fino a poche settimane fa impegnata con Maria Virginia Riera che ora farà invece coppia con la portoghese. Altro ‘incrocio’ quello tra Jessica Castelló e Claudia Jensen, nuova coppia al pari di Aranzazu Osoro e Veronica Virseda. Chiuso il ‘padel-mercato’ la parola passa alla pista.