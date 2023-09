Padel: sorteggiati i tabelloni del Paris Major

Settembre 2, 2023

Parigi, 2 set. – (Adnkronos) – Il Roland Garros, uno dei templi del tennis, torna ad aprire le porte al padel. Da lunedì 4 a domenica 10, a Parigi, si gioca il terzo Major Premier Padel del 2023, il quinto torneo Premier dell’anno (a seguire, NewGiza, Acapulco e Milano) nonché il primo dopo l’ufficializzazione dell’accordo di acquisizione del World Padel Tour da parte di Premier Padel, per un unico circuito dal 2024 sotto la governance della Federazione Internazionale Padel.

Nel tabellone maschile, Arturo Coello e Agustin Tapia cercano il quarto successo consecutivo nel circuito Premier dopo quelli di Roma, Parigi e Mendoza. Lo spagnolo e l’argentino, terza testa di serie, sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone e, dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, aspettano il vincente del match tra Fernandez/Cardona e Garcia Rodrigo/Ramirez. A guidare il tabellone del torneo che ha come presidente del comitato organizzatore l’ex tennista francese Arnaud Di Pasquale (che in carriera è stato anche numero 39 del mondo) saranno ancora Juan Lebron e Ale Galan, che al secondo turno troveranno Gil/Sager o Semmler/Lijo. Nella metà di Lebron e Galan ci sono Paquito Navarro e Fede Chingotto (4) che, al secondo turno, hanno pescato Lamperti/Diaz o Cepero/Chozas. Stupazcuk/Di Nenno (2) trovano invece Solbes/Gonzalez o Diestro/Leal. Le altre quattro teste di serie che salteranno il primo turno: Yanguas/Belasteguin (5), Ruiz/Tello (6), Gonzalez/Gutierrez (7) e Sanchez/Capra (8).

Come accaduto al Foro Italico e a Madrid, nel Major di Parigi (con il campo centrale allestito all’interno del Philippe-Chatrier) saranno in campo anche le migliori giocatrici del mondo. A guidare l’entry list del tabellone femminile, Paula Josemaria e Ari Sanchez che, al secondo turno, debutteranno contro Borrero/Sharifova o contro una coppia qualificata. Dall’altra parte del tabellone, Gemma Triay e Marta Ortega (vincitrici del primo storico torneo Premier femminile, a Roma) se la vedranno contro Aguilar Carrillo/Manquillo Alarda o contro due qualificate. Teste di serie numero 3 le regine di Madrid, Delfina Brea e Bea Gonzalez. A Parigi, dopo aver saltato i tornei di Roma e Madrid, debutta la stella Alejandra Salazar, che giocherà in coppia con la portoghese Sofia Araujo. A differenza del tabellone maschile da 56 giocatori, saranno 48 le coppie al via nel femminile, con le prime 16 teste di serie che entreranno in campo nel secondo turno. Dopo il weekend di qualificazioni, da lunedì si parte, e come sempre lo spettacolo è garantito.