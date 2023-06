Padel: sport in continua crescita, centri e campi superano quota 8000 in tutta Italia

Giugno 19, 2023

Milano, 19 giu. – (Adnkronos) – Si è tenuta oggi presso il Boga Space di Milano la conferenza stampa dal titolo “Padel, quale futuro?”. All’incontro, che è stato un’occasione importante per fare il punto sul fenomeno Padel, tra numeri, nuovi progetti, norme e sicurezza, sono intervenuti: Claudio Galuppini, Ceo di Italian Padel; Max Giusti, attore, giocatore imprenditore nel padel, sia in Lazio che in Lombardia; Andrea Rotundo, Responsabile del Dipartimento di Sicurezza Meccanica di TÜV Italia Gruppo TÜV SÜD; Alessandro Tortorici, Playtomic, sistema evoluto di booking nel mondo padel; Luigi Spera, Padel Trend World Expo che ha dato vita alla prima fiera del padel; Denny Cattaneo Pluricampione italiano di padel; Guido Giardini, Ceo Spector Padel House, principale format e Academy di padel in Italia e Walter Galliano, fondatore e ideatore del progetto solidale Nida Onlus.

L’evento, moderato dal giornalista Alessandro Lupi, è stato organizzato da Italian Padel in collaborazione con la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), il TUV (ente certificatore) e MR Padel Paddle, principale osservatorio sul mondo del padel che, per l’occasione, ha raccolto una serie di dati inediti relativi a numeri e tipologia di centri e campi. La conferenza è stata anche l’occasione per analizzare questi dati, utilizzandoli per delineare uno scenario di come il settore sta mutando.

“Rispetto ai dati di fine dicembre 2022 (fonte dati Osservatorio sul Padel Mr Padel Paddle aggiornato al 15 giugno) abbiamo avuto un incremento in Italia delle strutture (circoli sportivi, club di padel, strutture ricettive) del 10%, che sono passate da 2.792 a 3.078 (286 in più) – ha commentato Carlo Ferrara fondatore e ideatore di MR Padel Paddle – Per i campi l’incremento è stato del 13%, da 7.128 a 8.076 (delta di 948 campi). In Lombardia l’incremento è stato più alto, 13% in più di strutture (arrivate ad un totale di 343) e 19% di campi che hanno superato quota mille (1.044 di cui 754 indoor)”. In linea con i dati raccolti da MR Padel Paddle si collocano anche quelli di Italian Padel, società bresciana leader nella costruzione di campi in Italia e in Europa che, di questi 8.076, ne ha costruiti e venduti 2.100 rappresentando il 26% del mercato nazionale italiano.