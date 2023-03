Padova: Mattarella, ‘vicinanza e cordoglio per morte Zorzino’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Domenico Zorzino, che, mentre era libero dal servizio, non ha esitato ad intervenire nel tentativo di soccorrere un automobilista, caduto con il proprio mezzo in un corso d’acqua in provincia di Padova. Nell’esprimere a lei e alla Polizia di Stato solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo della Polizia, Lamberto Giannini.