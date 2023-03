Padova: Mulè, ‘grazie a poliziotti pronti a sacrificare la vita’

Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Esprimo il mio più sentito cordoglio alla famiglia di Domenico Zorzino, l’agente della Polizia di Stato che ha sacrificato la vita per cercare di salvare un uomo che era finito in un fiume con l’auto. Oggi, dopo una giornata di ricerche, i corpi dei due uomini sono stati recuperati dai soccorritori che hanno trovato l’anziano soccorso da Zorzino ancora tra le braccia del poliziotto che si era gettato in acqua per aiutarlo. Ringrazio ancora una volta la Polizia di Stato per la dedizione che dimostra quotidianamente nella tutela della collettività, anche a costo di sacrificare il bene più grande che abbiamo: la vita”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.