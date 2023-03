Marzo 4, 2023

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Rendiamo omaggio all’agente Zorzino, che ha sacrificato la sua vita per cercare di salvare un uomo rimasto intrappolato nella sua auto finita in acqua. ‘Esserci sempre’ è il motto della Polizia. Questo eroe l’ha onorato fino in fondo. Un abbraccio alla sua famiglia”. Lo scrive su Twitter la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.