Pakistan: operazioni salvataggio in elicottero sospese dopo aver salvato due bambini

Agosto 22, 2023

Islamabad, 22 ago. (Adnkronos/Dpa) – Le operazioni di salvataggio con elicotteri per le sei persone, tra cui quattro bambini, rimaste su una funivia bloccate a mezz’aria in una regione montuosa del Pakistan sono stata sospese a causa della scarsa visibilità e dei forti venti. Lo hanno reso noto funzionari della polizia locale. Due bambini sono stati già tratti in salvo in elicottero prima che l’operazione venisse interrotta. Ora si lavora a una nuova operazione di terra, attraverso l’utilizzo di una funivia più piccola con cui si pensa di poter evacuare uno per uno i passeggeri rimanenti.

I commando d’élite dell’esercito pakistano hanno evacuato due bambini in un’operazione condotta con elicotteri militari. Erano rimasti intrappolati per circa 11 ore. Le riprese televisive hanno mostrato migliaia di persone che applaudivano e lanciavano slogan quando l’elicottero ha portato in salvo il primo bambino.