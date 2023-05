Pakistan: rilasciato ex premier Imran Khan**

Maggio 12, 2023

Islamabad, 12 mag. (Adnkronos) – L’ex primo ministro del Pakistan e leader del Pti Imran Khan è stato rilasciato in regime di ”libertà su cauzione protetta per almeno due settimane”, il che significa che in questo periodo di tempo non potrà essere nuovamente arrestato. La decisione dei giudici Miangul Hassan Aurangzeb e Saman Rafat Imtiaz dell’Alta Corte di Islamabad arriva il giorno dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato ”illegale” il suo arresto con l’accusa di corruzione e ne aveva chiesto il ”rilascio immediato”. In precedenza Khan aveva detto alla Bbc di temere di essere nuovamente arrestato subito dopo il suo rilascio.