Pakistan: talebani attaccano base militare, 16 soldati uccisi

21 Dicembre 2024

Islamabad, 21 dic. (Adnkronos/Afp) – Sedici soldati sono stati uccisi e cinque gravemente feriti in un attacco a una base militare pachistana vicino al confine con l’Afghanistan. Lo hanno riferito fonti di intelligence all’Afp. Nella notte tra ieri e oggi, “più di 30 combattenti hanno attaccato una postazione militare” nella regione di Makeen, nella provincia di Khyber-Pakhtunkhwa”, ha dichiarato un alto funzionario dell’intelligence.

L’attacco, durato due ore, è avvenuto in una zona montuosa a circa 40 chilometri dal confine afghano, secondo la fonte, che ha detto che i combattenti hanno bruciato documenti, apparecchiature di comunicazione e altri oggetti. I talebani pachistani hanno rivendicato l’attacco, affermando in un comunicato che si trattava di “una ritorsione per il martirio degli alti comandanti”.