Palermo: amico dell’indagato ‘sabato notte mi ha chiamato e detto che ha fatto un macello’**

28 Aprile 2025

Palermo, 28 apr. (Adnkronos) – Un amico di Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen fermato con l’accusa di avere partecipato alla sparatoria a Monreale, che ha causato la morte di tre giovani, ha aiutato i carabinieri nell’identificazione del giovane. Come scrive il pm nel provvedimento di fermo “Di assoluta rilevanza sono le dichiarazioni di un altro testimone”. Il ragazzo ha detto agli investigatori di avere prestato sabato notte il suo scooter a Calvaruso. “All’una e mezza si è presentato a casa mia dicendo che dovevo denunciare il furto della moto in quanto aveva combinato un macello”, “sparando e uccidendo due persone”. Il terzo giovane è morto, infatti, solo ieri mattina in ospedale.