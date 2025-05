Palermo: arcivescovo Monreale ai funerali, ‘nel nostro cuore c’è orrore, angoscia e paura’**

2 Maggio 2025

Monreale, 2 mag. (Adnkronos) – “Nel nostro cuore c’è orrore, tristezza angoscia e paura, ma vogliamo rivolgerci a Dio con la nostra fede, non con l’intelligenza che per ora è offuscata”. E’ iniziata così, nel Duomo di Monreale, l’omelia dell’arcivesovo Gualtiero Isacchi ai funerali dei tre giovani uccisi sabato notte proprio a pochi passi dal Duomo. LA cattedrale è gremita da centinaia di persone arrivate fin dalle prime ore della mattina per assistere alle esequie. Nelle prime file i genitori dei tre ragazzi, con i fratelli, le sorelle, distrutti dal dolore. In molti indossano delle magliette con le fotografie dei tre ragazzi uccisi.