Palermo: Arcoleo (Pd), ‘Apprendi migliore scelta possibile per garante diritti detenuti’

Maggio 5, 2023

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – «Apprendiamo con gioia che il Garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo è l’onorevole Pino Apprendi. Il lavoro svolto in sinergia con il comitato Esistono i diritti, finalmente, ha portato i frutti sperati. Dopo l’ottimo lavoro che ha portato, nella scorsa consiliatura, al voto del Regolamento per il Garante dei diritti dei detenuti, si è completato il percorso. Pino è sicuramente la migliore scelta possibile, in virtù del lavoro tenace e meticoloso che ha fatto in questi anni al fianco dei detenuti». Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo del PD Rosario Arcoleo.