Palermo: Azione Sicilia a Bonifazi, ‘nessuna bugia, esponenti Iv in lista con Lagalla’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Capiamo il nervosismo di Bonifazi, considerato che il nostro segretario ha messo il dito nella piaga. Ma la spiegazione non la deve chiedere a Calenda quanto a Faraone che si è prodigato per mettere in campo una lista civica a sostegno di Lagalla. Qui non si tratta di bugie quanto di coerenza, visto che numerosi dirigenti politici locali sono candidati proprio in quella lista, dalla segretaria cittadina di Iv fino al capogruppo al Comune”. Lo dichiara Giangiacomo Palazzolo, segretario di Azione Sicilia.