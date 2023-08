Palermo: Boschi, ‘violenza di gruppo brutale e vigliacca ma non hanno vinto loro’

Agosto 24, 2023

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Difficile immaginare qualcosa di più brutale, squallido e vigliacco di una violenza sessuale di gruppo: 7 giovani uomini che si avventano su una ragazza contro la sua volontà”. Così Maria Elena Boschi di Iv in un post su Instagram in cui rilancia l’hastag #iononsonocarne.

“Se lo hanno fatto senza provare rimorso o vergogna, forse, è proprio perché per loro non era una donna, una persona, un’anima. Solo un pezzo di carne. Degli autori del reato spero si occupi la giustizia. Tu, cara ragazza, cerca di pensare che ce l’hai fatta, che sei sopravvissuta. Che loro non hanno vinto perché tu non sei un pezzo di carne. La tua anima era altrove.Tu sei preziosa”.