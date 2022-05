Palermo: Cesa (Udc), ‘coalizione centrodestra ne esce più forte, ora avanti con Lagalla’**

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo sincero apprezzamento per l’atto di generosità di Francesco Cascio, è una scelta di grande responsabilità. Ringrazio sentitamente Forza Italia e Lega che hanno dichiarato pubblicamente di sostenere il progetto di Roberto Lagalla”. Così Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc sul candidato alle comunali di Palermo del centrodestra.

“La coalizione di centrodestra ne esce rafforzata. Lagalla, candidato che l’Udc ha supportato sin da subito, è la persona giusta per Palermo e siamo estremamente soddisfatti dell’accordo che sta maturando con tutte le forze della nostra coalizione. Lo abbiamo detto sin da subito. Compiremo ogni sforzo possibile per non disperdere il patrimonio del centrodestra”, conclude Cesa.