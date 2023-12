Palermo: controlli in cantieri edili, 21 denunce e 11 imprese sospese

Dicembre 13, 2023

Palermo, 13 dic. – (Adnkronos) – Sono 18, solo nell’ultima settimana, le imprese, soprattutto del settore edilen controllate dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Palermo. Ventuno le persone denunciate tra committenti, imprenditori e professionisti, ovvero i coordinatori della fase della progettazione ed esecuzione dei lavori, questi ultimi ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Tra le violazioni in materia di lavoro, la mancata vigilanza e segnaletica di sicurezza; mancata visita medica e formazione specifica; mancata installazione delle protezioni con pericolo di caduta dall’alto; mancata consegna dispositivi protezione individuale agli operai. Accertata anche la presenza di 10 lavoratori in nero su un totale di 22, quasi il 50%, ed elevate sanzioni per 590.991 euro. In 11 casi è stata anche sospesa l’attività imprenditoriale, impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri operai.