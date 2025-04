Palermo: due delle vittime erano cugini, Miceli e Turdo erano figli di due sorelle

27 Aprile 2025

Monreale, 27 apr. (Adnkronos) – Due delle tre vittime della sparatoria di Monreale (Palermo) erano cugini, figli di sorelle. E’ quanto emerge dalla tragedia che si è consumata nella notte a due passi dal Duomo di Monreale. Si tratta di Salvatore Turdo di 23 anni e di Andrea Miceli di 26 anni, figli di due sorelle. Sembra che Miceli, dopo avere accompagnato la fidanzata in macchina metterla in salvo, abbia poi raggiunto il cugino, Turdo, per aiutarlo. Invece i due cugini sono stati raggiunti dei colpi di pistola e sono morti a distanza di poche ore. L’altra vittima è Massimo Pirozzo di 26 anni, morto subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia. Le tre vittime erano tutte incensurate, di Monreale.