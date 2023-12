Palermo: fermati due fratelli per l’omicidio Celesia, uno è minorenne

Dicembre 22, 2023

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – La Procura di Palermo, insieme con quella dei minori, ha disposto, nella tarda serata di ieri, il fermo per due fratelli, di 17 e 22 anni, per l’omicidio di Rosolino Celesia, il 22 enne ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì davanti a una discoteca nel centro di Palermo. Il minorenne è accusato dell’omicidio, mentre il fratello maggiore di detenzione illegale di arma da fuoco. eri pomeriggio era stato il minore a chiamare il 112 per dire di avere ucciso il ragazzo dopo una lite in discoteca. Ieri sera il fermo disposto dal Procuratore Maurizio de Lucia. Lo stresso magistrato ha disposto l’autopsia.