Palermo, Gen. de Liso presenta il Calendario Storico dell’Arma 2023

Ottobre 28, 2022

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) – Il Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, generale Giuseppe De Liso, ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023, quest’anno dedicato alla tutela dell’Ambiente. Nel calendario viene anche ricordato il giudice Giovanni Falcone. In particolare, nell’ambito del progetto nazionale denominato ‘Un albero per il futuro’, organizzato dall’Arma per la creazione di un grande bosco diffuso della legalità, che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di centinaia di migliaia di piantine. Tra queste, un albero simbolo dell’impegno contro le mafie: l’albero del giudice Falcone. Alcune gemme del famoso Ficus sono state prelevate grazie alla collaborazione fra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Soprintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro nazionale carabinieri per la Biodiversità forestale di Pieve Santo Stefano (Arezzo). “La memoria del Giudice vivrà per sempre, legandosi alla salvaguardia ambientale, in linea con i dettati della Costituzione”, si legge nel calendario.

Il Calendario storico è stato svelato al grande pubblico a Roma, dal Il Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi. A presentare l’opera, realizzata da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione: l’Armando Testa Group, nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica, era presente il celebre conduttore televisivo e radiofonico Amadeus. La protagonista del Calendario Storico 2023 è la Natura, da sempre tra le priorità assolute dell’Arma. Basti pensare che già nelle Regie Patenti del 1816 al capo V, n. 34, si legge testualmente: arrestare i devastatori di boschi, o di qualunque raccolto delle campagne, come pure tutti coloro, che fossero stati trovati nell’atto di guastare le strade, gli alberi piantati lungo d’esse, siepi, fossi, e simili, […].

In un contesto in cui l’ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l’edizione 2023 è stata interamente dedicata alla tutela ambientale. Impegnata ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, l’Arma compie quotidianamente un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti. L’ impegno dei Carabinieri non si ferma alla prevenzione e alla repressione di reati e di illegalità ad impatto ambientale, ma ritiene altrettanto fondamentale il dialogo continuo con le nuove generazioni.