Palermo: giovane morto dopo rissa discoteca, fermato trasferito al carcere Pagliarelli

Gennaio 14, 2024

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – E’ stato trasferito al carcere Pagliarelli di Palermo Andrea Cangemi, il ventenne fermato questa sera con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Bacchi, di 20 anni, ucciso dopo una rissa scoppiata la notte scorsa in discoteca a Balestrate. Il giovane fermato è stato interrogato per molte ore prima del provvedimento emesso dal Procuratore capo Maurizio de Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso.