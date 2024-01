Palermo: giovane morto dopo rissa discoteca, oggi autopsia

Gennaio 15, 2024

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) – Sarà disposta oggi dal Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia l’autopsia sul corpo di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni di Partinico (Palermo) morto all’alba di ieri dopo la rissa in discoteca a Balestrate (Palermo). Ieri sera la Procura ha emesso il provvedimento di fermo per Andrea Cangemi, un ragazzo di 20 anni, che ha ammesso di avere dato calci e pugni a Bacchi ma sostenendo di non volerlo uccidere. L’autopsia dovrà stabilire se Bacchi è morto per avere battuto la testa a terra oppure per i calci ricevuti in testa mentre era a terra. Ci sono altri 5 ragazzi indagati che avrebbero partecipato alla rissa iniziata, sembra, dentro il locale e poi proseguita, con calci e pugni, a poche centinaia di metri dalla discoteca.