Palermo: giovane morto dopo rissa, tracce di sangue su una panchina e per strada

Gennaio 14, 2024

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – Tracce di sangue su una panchina e lungo la via Palermo di Balestrate, ma anche in una via laterale, sono stati trovati dai Carabinieri delle Investigazioni scientifiche nei pressi della discoteca Medusa di Balestrate, dopo la morte di Francesco Bacchi di 20 anni, coinvolto in una rissa. I carabinieri hanno chiuso diverse strade limitrofe alla discoteca.