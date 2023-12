Palermo: Giunta proroga per un anno istanze occupazione suolo pubblico per ristoro

Dicembre 30, 2023

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – La Giunta comunale di Palermo, su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive ed Economiche Giuliano Forzinetti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le istanze di occupazione di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto assistite e non assistite.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto. Nonostante la carenza cronica di personale, che negli ultimi mesi é peggiorata ulteriormente, non vogliamo lasciare indietro nessun imprenditore, che a causa delle difficoltà per l’ottenimento delle concessioni, avrebbe dovuto scegliere tra lavorare abusivamente o chiudere l’attività”. Rispetto alle delibere precedenti abbiamo esteso la proroga anche per le istanze ordinarie in attesa di rinnovo. Per le nuove istanze consigliamo sempre di utilizzare la procedura “semplificata”, dice Forzinetti.