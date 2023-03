Palermo, il 22 marzo evento ‘Club del Libro’

Marzo 18, 2023

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) – “Donne di cuntintizza”, si intitola così l’evento organizzato dal Club del libro alla londinese di Palermo. Dopo sei mesi di incontri di lettura, allietati dall’ora del tea all’inglese, ecco la festa del club, come promesso dalle organizzatrici già nei mesi scorsi. Il club alla londinese nasce a settembre scorso da un’iniziativa del giornale online www.atuttamamma.net, diretto dalla giornalista Maristella Panepinto, su input della celebre scrittrice Simonetta Agnello Hornby. “Simonetta”, dice la giornalista Panepinto, “mi propose di organizzare un club del libro alla maniera di Londra e di farlo a Palermo. Dovevamo essere una decina e a sorpresa al primo incontro si sono presentate in settanta. Da lì abbiamo trovato spazi più ampi e grazie alla comune disponibilità delle socie abbiamo dato vita a due incontri mensili, uno di lettura e uno con l’autore. É diventato attivo anche un gruppo fb, Club del libro alla londinese a Palermo, che conta 600 iscritte”. “Siamo tutte donne, di ogni età e dal vissuto differente, accomunate dalla passione per i libri. Nei nostri incontri leggiamo, commentiamo i testi e ci confrontiamo. Dai libri stanno nascendo anche delle belle amicizie”.

“In occasione dell’evento clou del club avremo l’onore di avere ospiti delle donne davvero speciali, con le quali dialogheremo il 22 marzo, alle ore 17 alla chiesa anglicana Holy Cross Church di Palermo, in via Roma, angolo via Mariano Stabile a Palermo”, dice.

Si tratta della scrittrice Simonetta Agnello Hornby in collegamento in diretta da Londra e della dottoressa Costanza Gravina di Comitini, che insieme a Simonetta ha scritto il libro “La cuntintizza” (lettura del mese del nostro club), della giornalista Adnkronos Elvira Terranova, della scrittrice Ester Rizzo Licata, della dottoressa/ginecologa Maria Rosa D’Anna e della libraia Paola Paola Maranzano. Sarà un incontro dedicato a temi importanti per le donne, che scorreranno sul leit motiv della ”cuntintizza”, intesa anche nelle sue sfumature dolci e amare. Con le ospiti dialogheranno le giornaliste Lucia Porracciolo e Maristella Panepinto. Per partecipare mandare una email a info@atuttamamma.net