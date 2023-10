Palermo: La Piana (Cisl), ‘ennesima morte sul lavoro, controlli a tappeto’

Ottobre 20, 2023

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – “Ennesima morte sul lavoro a Palermo. Le parole non servono più servono i fatti. Controlli a tappeto, prevenzione e tanta formazione a partire dalle scuole. Siamo scoraggiati e indignati. Basta con le parole oggi l’ ennesimo lavoratore non ha fatto ritorno a casa. Siamo vicini alla famiglia e ai colleghi “. A scriverlo sulla pagina Facebook della Cisl Palermo Trapani è il segretario generale Leonardo La Piana appreso dell’ennesima morte sul lavoro accaduta ieri sera in via La Malfa a Palermo.