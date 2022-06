Giugno 9, 2022

Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Grazie alla grande squadra che ho visto ieri in campo per Miceli Sindaco. La sedia vuota del candidato delle destre alla cerimonia per Falcone il 23 maggio è stato un colpo al cuore e alla storia di Palermo. All’esito amministrative 2022 guarderà tutta Europa e non deve vincere”. Così Enrico Letta su twitter.