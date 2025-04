Palermo: l’indagato davanti al gip ‘ho reagito sparando dopo essere stato aggredito’**

29 Aprile 2025

Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – “Ho reagito sparando dopo essere stato aggredito. Mi dispiace, chiedo perdono”. Sono queste le parole di Salvatore Calvaruso, il ragazzo di 9 anni accusato di avere ucciso i tre giovani di Monreale, rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale di Palermo, Ivana Vassallo. Il giovane sostiene di essere stato aggredito da “un gruppo di giovani della zona” mentre era davanti al bar 365 in via D’Acquisto dopo un diverbio sfociato in una rissa. A quel punto avrebbe impugnato la pistola e ha fatto fuoco. Il ragazzo avrebbe pianto spesso durante le dichiarazioni spontanee. Ma il gip non ha potuto fare domande perché Calvaruso si è avvalso della facoltà di non rispondere.