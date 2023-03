Palermo: “L’obiettivo di Tempocasa è creare ricchezza”

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – ”L’obiettivo di Tempocasa è creare ricchezza, tramite tutti gli strumenti che vengono forniti a ogni singolo affiliato”. Lo afferma il presidente, Daniele Palermo, presentato Temporeport 2023. ”Siamo riusciti a ottenere una crescita esponenziale”, arrivando a 4.000 persone e ”a breve faremo un congresso che sarà veramente fantastico”, assicura.

”Questo genererà un sacco di opportunità lavorative, per le persone che sono all’interno, è ricchezza per le famiglie e il futuro di crescere insieme a tutti i livelli, radici solide”, sottolinea Palermo. Radici, precisa, che ”sono legate non solo all’aspetto economico ma anche alla formazione e soprattutto una linea alla quale teniamo particolarmente, che è l’innovazione costante attraverso la digitalizzazione e tuto quello che ne consegue”.