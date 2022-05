Palermo: Lupi, ‘Lagalla ricostruisca città con centrodestra unito’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Daremo il nostro contributo a Roberto Lagalla perché raggiunga l’obiettivo di ricostruire una città che Orlando ci riconsegna in crisi ma dalle enormi potenzialità. Palermo è la quinta città d’Italia e la più importante dove si vota in questa tornata amministrativa. Il Centrodestra qui ha dato prova di unità. Non era facile raggiungere questa intesa e questa sintesi ma ci siamo riusciti e questo è un ottimo segnale anche per il futuro. In questo contesto il ruolo di Noi con l’Italia è importante perché serve a rafforzare il centro moderato della coalizione. Ottimo il lavoro fatto qui da Saverio Romano e da tutto il partito. Lo ha detto il Presidente di Nci Maurizio Lupi a un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Palermo Roberto Lagalla.