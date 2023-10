Palermo: messa a soqquadro redazione Adnkronos Sicilia, solidarietà dall’Odg

Ottobre 21, 2023

Palermo, 21 ott. (Adnkronos) – “La redazione palermitana dell’agenzia Adnkronos è stata presa di mira da ignoti che l’hanno messa a soqquadro, manomettendo anche i contenuti degli armadi. Dalla sede della redazione è stato portato via soltanto un televisore. Sull’accaduto sono in corso accertamenti. L’Ordine dei giornalisti Sicilia esprime solidarietà alla collega Elvira Terranova, caposervizio dell’agenzia di stampa Adnkronos, capo della redazione Sicilia”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia.