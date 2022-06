Palermo: Miceli, ‘chi porta più voti tra Pd e M5S? Conte ha più impatto su opinione pubblica’

Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Chi porta più voti tra Conte e Letta? Entrambi i partiti hanno fatto delle belle liste. Conte ha dalla sua parte una maggiore forza e impatto con l’opinione pubblica. Spero che entrambi in questa corsa a chi fa il primo portino più voti alla coalizione”. Così Franco Miceli, candidato sindaco al Comune di Palermo (Pd, M5S, Sinistra Civica ed Ecologista) ospite a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1.

“In questa campagna elettorale siamo stati una coalizione molto unita, abbiamo fatto insieme un programma di governo. Mi pare che ci siano le condizioni perché questa alleanza possa continuare anche dopo, alle Regionali e alle Politiche. Mi piacerebbe molto vincere al primo turno, in ogni caso al ballottaggio saremo sicuramente vincenti”.

Per chi vota la mafia a Palermo? “La mafia cerca espressioni della politica disponibili a dialogare con loro. Abbiamo visto che in questa campagna elettorale abbiamo avuto esempi eclatanti. C’è stato un arresto di un candidato di Forza Italia. Le intercettazioni parlano chiaro e dicono che il candidato cercava di stringere un patto con la mafia per avere i voti dicendo ‘se io avrò potere avrete potere pure voi’”.