Palermo: Monti (Autorità portuale), ‘vorrei terminare il mio mandato, sbagliato lasciare ora’

Ottobre 13, 2023

Palermo, 13 ott. (Adnkronos) – “Ho un mandato che si conclude nel giugno del 2025 e vorrei terminarlo”. A dirlo è il Presidente dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti, rispondendo ai giornalisti durante la conferenza stampa per la presentazione del nuovo molo trapezoidale. “Seppure io sia ad di una grande azienda come Enav – dice ancora – vorrei ricordare che io svolgo il ruolo di Presidente dell’Autorità portuale gratuitamente, perché per me è un progetto a cui si vuole bene quasi come a un figlio. Abbiamo messo tanto impegno e dedizione, abbandonarlo ora mi sembrerebbe sbagliato”.