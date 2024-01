Palermo: morte ragazzo dopo rissa discoteca, Procura apre inchiesta per omicidio**

Gennaio 14, 2024

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – La Procura di Palermo, come apprende l’Adnkronos, ha aperto una inchiesta per omicidio dopo la morte del ragazzo di 20 anni avvenuta dopo una rissa nella discoteca ‘Medusa’ di Balestrate, nel palermitano. Sul posto c’è ancora il pm di turno per i rilievi del caso, insieme con i carabinieri che conducono l’inchiesta coordinata dalla Procura.