Palermo: morto per lite strada, i due fratelli in stato di fermo per omicidio preterintenzionale’**

31 Marzo 2025

Palermo, 31 mar. (Adnkronos) – Sono in stato di fermo per omicidio preterintenzionale i due fratelli accusati di avere ucciso, dopo un pestaggio, Gioacchino Vaccaro, un fruttivendolo di 45 anni. L’uomo sarebbe stato picchiato e ucciso per una lite in strada, aggredito proprio dai due fratelli in stato di fermo, in largo Avellone. I carabinieri e la Polizia stanno ricostruendo quanto accaduto. Sembra che l’aggressione sia scaturita da una lite stradale. Non si sa ancora se la vittima sia sopraggiunta dopo la chiamata della moglie, allarmata perché il figlio è stato picchiato dai due fratelli, o se il figlio è arrivato dopo. Sia padre che figlio sono rimasti feriti per i calci e i pugni violenti. Ma il padre ha avuto la peggio. Ha perso conoscenza e nonostante i soccorsi è morto nella tarda serata di ieri in ospedale. Il figlio non versa in pericolo di vita.