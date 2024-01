Palermo: motociclista perde il controllo in via Lanza di Scalea, morto

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – Incidente mortale per un motociclista di 43 anni a Palermo. La vittima è Filippo La Barbera, morto in via Lanza di Scalea, a Palermo. L’uomo, che viaggiava su uno scooter Beverly, è stato sbalzato a terra, sembra dopo avere preso una buca. Lascia moglie e un figlio.