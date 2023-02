Palermo, oltre tremila studenti sfileranno per la pace

Febbraio 22, 2023

Palermo, 22 feb. (Adnkronos) – Dopo un anno di guerra, la giornata della pace. Il Presidio per la Pace di Palermo, insieme a Europe for peace, lancia un evento il 24 febbraio – nel ricordo dell’invasione russa dello scorso anno nello stesso giorno – “per dire basta alla guerra”. All’iniziativa parteciperanno oltre 35 scuole di Palermo e provincia di ogni ordine grado. Attesi, fino a questo momento, oltre 3.200 studenti, ma le adesioni aumentano di giorno in giorno. Dopo il concentramento alle 8.30 a piazza Politeama, un corteo – che sarà aperto da una performance dell’Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo – sfilerà attraverso via Dante per raggiungere i Cantieri Culturali alla Zisa.

L’associazione “Biblioteca delle donne e Centro di consulenza legale Udi Palermo” insieme ad altre associazioni di donne, dal 3 aprile 2022, a poche settimane dall’inizio della guerra in Ucraina, ha promosso a Palermo in piazza ogni settimana un Presidio di donne per sostenere le ragioni della pace e denunciare il ricorso alla logica della violenza e della forza. “Fuori la guerra dalla storia” è stato lo slogan ripreso dal testo di Bertha von Suttner e scelto per caratterizzare il presidio nel segno dell’opposizione a tutte le guerre oggi in atto nel mondo.

In questi mesi, diverse scuole di Palermo hanno partecipato al Presidio di donne per la pace, attraverso la presenza in piazza di docenti con le proprie classi, che hanno portato un contributo creativo e di riflessione (letture, musiche e canzoni, azioni teatrali) contro la guerra. “Fuori la guerra dalla storia, solo la pace è una vittoria”.