Palermo: omicidio Celesia, il giovane colpito al collo e al torace

Dicembre 21, 2023

Palermo, 21 dic. (Adnkronos) – E’ stato colpito al collo e al torace Rosolino Celesia, il ragazzo di 22 anni ucciso la notte scorsa fuori da una discoteca in via Pasquale Calvi, nel centro di Palermo. E’ quanto emerge da un primo esame medico legale. La salma del giovane è al pronto soccorso del Civico in attesa di essere trasferita al Policlinico per eseguire l’autopsia.